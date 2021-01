Bonn (www.aktiencheck.de) - Der kanadische Leitindex S&P/TSX Composite konnte mit einem Anstieg von 2,8 Prozent in den ersten beiden Handelswochen 2021 die Wertentwicklung der Indices in den USA recht deutlich übertrumpfen, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Mit dem Beginn der Impfungen gegen COVID-19 in Kanada sei der Konjunkturoptimismus gestiegen, wovon vor allem die Zykliker profitiert hätten. Mit einem Gewicht von rund 30 Prozent des Gesamtindex hätten insbesondere die Finanztitel reüssiert. Ähnlich wie in den USA seien diese auch wegen der seit Jahresbeginn moderat angestiegenen Renditen langlaufender kanadischer Staatsanleihen gefragt gewesen. Da die Ölpreise auf ein Elf-Monats-Hoch gestiegen seien, seien Titel aus dem Bereich Energie - die gut zehn Prozent des Index ausmachen würden - ebenfalls gesucht gewesen. Dass der neu gewählte US-Präsident Joe Biden einem Medienbericht zufolge die Genehmigung für den Bau einer Pipeline zum Transport kanadischen Öls in die USA zeitnah zurücknehmen werde, könnte die Rally der Energiewerte etwas ausbremsen - und somit auch den Gesamtindex. (19.01.2021/ac/a/m)





