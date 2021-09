Börsenplätze Kadmon-Aktie:



Kurzprofil Kadmon:



Kadmon Holdings Inc. (ISIN: US48283N1063, WKN: A2ASY8, Ticker-Symbol: KDF, NASDAQ Ticker-Symbol: KDMN) ist ein integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von kleinen Molekülen und Biologika beschäftigt, um Krankheitsbereiche mit unterschiedlichem medizinischem Bedarf zu behandeln. Das Unternehmen entwickelt Produktkandidaten in einer Reihe von Indikationen in den Bereichen Autoimmun- und Fibrostatika, Onkologie und genetische Erkrankungen. (08.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kadmon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Kadmon Holdings Inc. (ISIN: US48283N1063, WKN: A2ASY8, Ticker-Symbol: KDF, NASDAQ Ticker-Symbol: KDMN) unter die Lupe.Die nächste milliardenschwere Übernahme im Biotech-Sektor bahne sich an: Der französische Pharma-Gigant Sanofi wolle sich die Biotech-Gesellschaft Kadmon einverleiben und greife dafür tief in die Tasche. Das Übernahmeziel habe allerdings ein hochinteressantes Produkt am Markt zu bieten. Kadmon sei kein unbeschriebenes Blatt.Sanofi lege für Kadmon dem Vernehmen nach 1,9 Milliarden Dollar oder 9,50 Dollar je Aktie auf den Tisch. Das entspreche einer Prämie von rund 80 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Dienstag.Im Juli habe Kadmon einen wichtigen Meilenstein erreichen können. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe Rezurock (Belomosudil) zur Behandlung von Jugendlichen ab zwölf Jahren und Erwachsenen mit einer chronischen Graft-versus-Host-Erkrankung die Zulassung erteilt. Dabei handle es sich um eine schwerwiegende Komplikation, die bei allogenen Blutstammzelltransplantationen auftreten könne.Erst der mRNA-Spezialist Translate Bio, nun Kadmon: Sanofi bleibe in Sachen Übernahmen weiter aktiv. Generell sollten die Aktivitäten im Biotech-Sektor auf einem hohen Level bleiben und in den kommenden Wochen und Monaten weitere Deals über den Ticker laufen.Wer Kadmon-Aktien besitzt, sollte zu Zeiten des US-Handels seine Stücke verkaufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Eine Nachbesserung des Angebots oder eine Offerte von einem anderen Interessenten würden unwahrscheinlich erscheinen. (Analyse vom 08.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link