XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,405 EUR +1,93% (10.10.2019, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,555 EUR +2,53% (10.10.2019, 16:40)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com (10.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel kämpfe weiterhin darum, zumindest die 12-Euro-Marke zu verteidigen. Dabei habe es im heutigen Handel Gegenwind in Form eines negativen Kommentars zu den hohen Verbindlichkeiten des Konzerns gegeben. So habe die Credit Suisse in ihrer jüngsten Studie darauf verwiesen, dass sich die schwachen Kalipreise negativ auf den Schuldenabbau auswirken würden. Analyst Chris Counihan habe auch deshalb das Kursziel von 17,20 auf 15,00 Euro gesenkt.Ende des zweiten Quartals hätten die Nettoschulden von K+S bei knapp 3,2 Mrd. Euro gelegen. Dies sei mehr als das Vierfache des für 2019 erwarteten EBITDAs von aktuell rund 740 Mio. Euro - ein relativ hoher Wert, wenn auch keine Seltenheit bei Bergbauunternehmen, die teilweise einfach enorm hohe Investitionen stemmen müssten.Die aktuellen Ratings von S&P und Moody's seien dementsprechend niedrig: So stufe Moody's die Kreditwürdigkeit von K+S mit "Ba2" ein. Den Ausblick würden die Experten als "stabil" bewerten. S&P vergebe aktuell das Rating "BB". Der Ausblick sei hier bereits auf "negativ" gesetzt. Sollte hier eine weitere Abstufung folgen, könnte dies die Refinanzierungskosten für den Konzern zukünftig erhöhen.Deshalb und aufgrund des angeschlagenen Charts sollten Investoren trotz der langfristig durchaus guten Perspektiven vorerst noch an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: