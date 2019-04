XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,475 EUR +0,29% (09.04.2019, 14:57)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,425 EUR +0,11% (09.04.2019, 15:13)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (09.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Im laufenden Jahr sei bei dem Düngemittel- und Salzkonzern mit einem deutlichen Gewinnsprung zu rechnen. Auch der mittel- und langfristige Ausblick von K+S passe. Trotzdem wolle der Funke bei der Aktie noch nicht so richtig überspringen. Das könnte sich bald ändern. Mit dem Sprung über die Hürde bei 17,75 Euro würde ein massives Kaufsignal geliefert.DER AKTIONÄR habe bereits aufgezeigt, wie wichtig bei dem Konzern die Witterungsbedingungen seien. Doch der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht und u.a. die Speicherkapazität für Abwässer erhöht, um in Trockenzeiten mehr Puffer zu haben. Rückenwind dürfte es auch aus Kanada geben. Im neuen Werk Bethune seien im Vorjahr bereits 1,4 Mio. Tonnen Kali produziert worden. 2019 seien nun bis zu 1,9 Mio. Tonnen geplant. Die Kalimine in Kanada produziere dabei schon jetzt günstiger als die anderen K+S-Werke. Dank Skaleneffekten würden mit steigenden Mengen die Produktionskosten sinken.Operativ stimme das Bild bei K+S also. Die Bewertung erscheine - auch im Branchenvergleich - mit einem 2020er-KGV von 9 und einem KBV von 0,7 deutlich zu niedrig. Was fehle, sei die passende Aufwärtsbewegung. Die würde starten, sobald der MDAX-Titel den massiven horizontalen Widerstand bei 17,75 Euro nachhaltig überwinde. Zuletzt sei der Aktienkurs gleich mehrfach an dieser Hürde gescheitert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: