XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

8,942 EUR -0,49% (11.02.2021, 15:08)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (11.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Es seien mitunter schwierige Zeiten für die Garde der Short-Verkäufer. So präsentiere sich die K+S-AKtie, über Jahre hinweg eine der am stärksten leerverkauften Papieren in Deutschland, aktuell in einer sehr starken Verfassung. Dementsprechend habe sich die Shortquote zuletzt von knapp 9% im Herbst auf 4,63% fast halbiert. Viele Hedgefonds wollten offenbar raus, zumal dem Kasseler Konzern nun auch das Wetter voll in die Karten spiele.So sorge die Kältewelle mit Schnee- und Eismassen in vielen Teilen von Europa für den Produzenten von Auftausalz natürlich für eine Art Sonderkonjunktur. Der bedeutendere Bereich für die Kursentwicklung von K+S dürfte indes nach wie vor die Kalisparte bleiben. Aber auch hier sehe es aktuell gut aus. Die Kalipreise in Nord- und Südamerika würden sich in einem Aufwärtstrend befinden. Der kurzzeitige Schock durch den Deal von Belaruskali mit Indien scheine gut verdaut worden zu sein. Dank gestiegener Preise für wichtige Agrarprodukte wie Mais, Weizen oder Soja ziehe die Düngemittelnachfrage weiterhin an, wovon K+S in den kommenden Wochen und Monaten weiter profitieren könnte.Die Perspektiven für K+S würden sich weiter aufhellen. Die Aktie bleibe ein heißes Eisen. Wegen der hohen Verschuldung und der immer noch relativ niedrigen Kalipreise sollten nach wie vor nur mutige Anleger zugreifen. Der Stoppkurs sollte nach wie vor bei 7,50 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2021)Börsenplätze K+S-Aktie:Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:8,926 EUR -0,29% (11.02.2021, 15:17)