XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,284 EUR -1,23% (12.05.2020, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

5,302 EUR -2,50% (12.05.2020, 12:35)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekent sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (12.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 5,80 Euro auf 5,50 Euro.Das operative/bereinigte Zahlenwerk für das Q1/2020 sei durch die Schwäche des Kalimarktes (Preisrückgänge) sowie das stark rückläufige Auftausalzgeschäft (historisch mildes Wetter) geprägt und belastet gewesen (Umsatz- und Ergebniseinbrüche auf Konzernebene). Der nach Meinung des Analysten ohnehin schwache Ergebnisausblick (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2020 sei gesenkt und konkretisiert worden. Die Verschuldungskennzahlen (per 31.03.) seien nach wie vor stark verbesserungswürdig. In der aktuellen Situation halte Diermeier es folgerichtig, dass sich K+S die Chance auf Staatshilfe (Dividendenvorschlag für 2019 auf gesetzliche Mindestdividende reduziert) bewahre.Der erfolgreichen Veräußerung der operativen Einheit Americas (nord- und südamerikanischen Salzgeschäft) komme nach Erachten des Analysten eine große Bedeutung zu (laut Unternehmen viele Interessenten, Vertragsunterzeichnung nach wie vor in 2020 geplant). Dem positiven Aspekt des Verschuldungsabbaus stehe dann das risikoreichere Geschäftsmodell (quasi "ein" Rohstoff-Konzern) gegenüber.Diermeier habe seine Erwartungen gekappt (u.a. berichtetes EPS 2020e: -0,25 (alt: +0,06) Euro; berichtetes EPS 2021e: 0,23 (alt: 0,45) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: