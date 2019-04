Börsenplätze K+S-Aktie:



2019-04



18,00 EUR -0,74% (30.04.2019, 12:06)



DE000KSAG888



KSAG88



SDF



KPLUF



SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (30.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schwache Kalipreise, interne Probleme und ständig fallende Kurse - die K+S-Aktie sei lange Zeit alles andere als Anlegers Liebling gewesen. Doch mittlerweile habe sich das Blatt gewendet - sowohl fundamental als auch aus charttechnischer Sicht. Der Aktie des Kali- und Salzproduzenten sei die Trendwende geglückt. Der Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung sei gefallen.Der K+S-Kurs sei von 38,80 Euro im Jahr 2015 auf nur noch 15,02 Euro Ende des vergangenen Jahres gefallen. Doch seitdem arbeite die Aktie an einer Bodenbildung. Mit dem Sprung über den wichtigen Widerstand bei 17,75 Euro habe die Aktie ein starkes Kaufsignal generiert.Operativ finde der Konzern zurück in die Spur. Der trockene Sommer 2017 habe K+S zugesetzt. Die Werra habe Niedrigwasser geführt und K+S habe nicht mehr genügend Abwasser in den Fluss einleiten können. Doch mittlerweile habe der Vorstand reagiert, die Speicherkapazitäten für Abwässer seien erhöht worden. Zudem zahle sich die Investition in Kanada nach Jahren der Verzögerung aus. Obwohl die Hochfahrphase des neuen Werks noch nicht abgeschlossen sei, seien die Produktionskosten jetzt schon niedriger als in den anderen K+S-Werken. Bethune, so der Name des Werks in Kanada, habe im abgelaufenen Jahr 1,4 Millionen Tonnen Kali produziert, im laufenden Jahr sollten es bereits 1,9 Millionen Tonnen sein. Die Produktionskosten dürften dabei weiter zurückgehen.Gute fundamentale Aussichten also, die auch dem Kurs Rückenwind verleihen würden. Mit dem Sprung über den Widerstand bei 17,75 Euro sei ein starkes Kaufsignal generiert worden. Im Anschluss sei auch die 200-Tage-Linie überwunden worden. Die 50-Tage-Linie drehe gerade nach oben, damit werde ein sogenanntes Golden-Cross (der 50-Tage-Durchschnitt schneide den 200-Tage-Durchschnitt) von unten nach oben in den kommenden Wochen wahrscheinlicher."Der Aktionär" setzt im Real-Depot vorerst weiter auf eine Trendvorsetzung, so Michael Schröder. (Analyse vom 30.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.