XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,645 EUR -2,53% (28.11.2018, 09:36)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,625 EUR -2,73% (28.11.2018, 09:51)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (28.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie kämpfe aktuell weiterhin erbittert mit der wichtigen Marke von 15,00 Euro. Sollte diese Unterstützung nicht verteidigt werden, würden weitere schmerzhafte Kursverluste drohen. "Der Aktionär" erkläre, auf was Anleger jetzt bei K+S beachten sollten.Rein charttechnisch betrachtet stehe aktuell natürlich die 15,00-Euro-Marke im Fokus. Sollte diese nicht gehalten werden, drohe ein Test des bisherigen Jahrestiefs bei 14,83 Euro. Darunter liege erst im Bereich der 14-Euro-Marke die nächste Unterstützung - übrigens aus dem Jahre 2006! Sollte auch dieser Support keinen Halt geben, wäre ein Absinken bis auf 12,80 Euro wahrscheinlich.Starken Gegenwind gebe es sprichwörtlich auch von der Wetterfront. K+S leide unter den historisch geringen Niederschlägen in Deutschland. Man habe bereits mit Bekanntgabe der Q3-Zahlen erklärt: "Erneute Unterbrechungen in der Kaliproduktion können bis zum Jahresende aufgrund der anhaltenden, extremen Trockenheit nicht ausgeschlossen werden und sind nicht in der genannten Bandbreite berücksichtigt." Da Meteorologen aktuell erst für die zweite Dezemberhälfte wieder mit stärkeren Regenfällen rechnen würden, steige natürlich die Gefahr, dass die Produktion bei K+S weiter negativ beeinflusst werde.Anleger sollten daher nach wie vor nicht ins fallende Messer greifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen K+S-Aktienanalyse. (Analyse vom 28.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: