XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,07 EUR -4,43% (14.08.2018, 15:49)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

19,96 EUR -4,45% (14.08.2018, 16:04)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (14.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) von 23 auf 21 Euro.Der Kasseler Konzern habe Mühe, die offenbar viel zu optimistischen Gewinnschätzungen der Analysten einzufangen und habe im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen eine konkretisierte EBITDA-Prognose für 2018 abgegeben, die deutlich unter den Markterwartungen gelegen habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zwar würde die K+S AG damit immer noch eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielen, aber viele Marktteilnehmer hätten sich enttäuscht von dem Ausblick gezeigt, in dem mögliche Belastungen durch die derzeit in Deutschland herrschende extreme Trockenheit auch noch nicht vollständig berücksichtigt seien. Strauß habe seine Schätzungen für das laufende und das kommende Jahr teilweise nach unten revidiert und das Kursziel entsprechend reduziert.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die K+S-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 23 auf 21 Euro reduziert. (Analyse vom 14.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: