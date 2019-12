Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (11.12.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Kasseler Konzern habe das Heft des Handelns in die Hand genommen, um trotz der aktuell schwierigen Marktbedingungen die Verschuldung wie geplant abzubauen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies sei Voraussetzung dafür, dass K+S ab 2021 wieder wie angestrebt auf Wachstumskurs gehen könne. Der Erfolg des Maßnahmenpakets, zu dem insbesondere mögliche Teilverkäufe von bestimmten Geschäften gehören würden, hänge erheblich davon ab, wie schnell es umgesetzt werden könne. Entscheidend sei allerdings auch, wann sich die Marktlage wieder normalisiere. Dafür kommet es v.a. darauf an, wie positiv die Preissignale seien, die ein für das erste Quartal 2020 erwarteter neuer Vertrag mit China aussende. Mit der Einschränkung ihrer Produktion hätten K+S und alle übrigen großen Anbieter die Voraussetzungen geschaffen, um die Balance zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Weltkalimarkt wiederherzustellen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die K+S-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 14,40 Euro. (Analyse vom 11.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: