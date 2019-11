XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

11,56 EUR -3,55% (15.11.2019, 09:49)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

11,65 EUR -3,24% (15.11.2019, 10:04)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (15.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Düngemittel- und Salzhersteller K+S habe gestern erneut seine Gewinnprognose gesenkt. Die Anteilscheine des MDAX-Konzerns seien daraufhin kräftig unter Druck geraten, hätten über fünf Prozent verloren und bei 11,81 Euro ein neues Mehrjahres-Tief markiert. "Der Aktionär" zeige auf, worauf Anleger jetzt achten sollten?Rein charttechnisch betrachtet wäre es nun zunächst wichtig, dass sich der Kurs oberhalb des gestrigen Tagestiefs bei 11,81 Euro halten könne und nicht rasch wieder einen neuen Tiefstand markiere. Sollte es unter diese Marke gehen, liege die nächste Unterstützung dann bei 11,53 Euro, dem Tief aus dem Jahre 2005. Darunter liege ein weiterer Support bei 10,76 Euro.Fundamental betrachtet wäre es nun natürlich wichtig, dass die Kalipreise sich nachhaltig stabilisieren und im besten Fall natürlich allmählich wieder steigen würden. Hierfür hätten viele große Kaliproduzenten - wie auch K+S selbst - nun Maßnahme ergriffen, indem sie die Produktion verringert hätten. Nun dürfte spannend werden, ob diese Einschnitte für eine Trendwende reichen oder der Markt aufgrund einer anhaltend schwachen Nachfrage weiterhin überversorgt bleibe.Dennoch sollten Anleger aktuell weiterhin an der Seitenlinie verharren, denn zum einen ist das Marktumfeld weiterhin sehr schwierig, zum anderen ist der Chart deutlich angeschlagen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: