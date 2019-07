Börsenplätze K+S-Aktie:



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (30.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Anteilscheine des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S seien im gestrigen Handel zwischenzeitlich bis auf 14,11 Euro gefallen. Dies sei der niedrigste Stand seit 13 Jahren. Dadurch habe sich das zuletzt ohnehin angeschlagene Chartbild weiter eingetrübt. Wie sollten Anleger beim MDAX-Titel nun handeln?Für Unsicherheit bei den Investoren sorge natürlich der trockene Sommer. Bereits im letzten Jahr habe K+S stark darunter gelitten, dass wegen der Trockenheit zu wenig Abwasser in die Flüsse habe geleitet werden können. Der Konzern habe sogar zwischenzeitlich die Produktion herunterfahren müssen. Bisher habe das Unternehmen laut eigener Aussage aber noch keine Probleme mit den niedrigen Wasserständen.Anders als zu Jahresbeginn von vielen Experten erwartet worden sei, würden die Kalipreise bislang nicht anziehen, sondern würden in einigen Regionen sogar wieder sinken. Die Nachfrage entwickle sich derzeit schwach.Dazu passe auch diese Meldung: So werde der K+S-Konkurrent Nutrien vorsichtiger für den Kalimarkt. In den USA hätten wetterbedingte Verzögerungen die Nachfrage im ersten Halbjahr gedrückt. Der weltgrößte Kaliproduzent erwarte zudem, dass nur ein Teil dieser Rückgänge im zweiten Halbjahr wettgemacht werden könne.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für K+S würden zwar gut bleiben, kurzfristig bleibe das Marktumfeld für den Düngemittel- und Salzproduzenten aktuell aber einfach sehr schwierig.Noch nicht investierte Anleger warten ab - Wer bereits engagiert ist, beachtet weiterhin den Stopp bei 14,10 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link