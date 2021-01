Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

9,81 EUR -5,54% (08.01.2021, 14:59)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

9,89 EUR -5,27% (08.01.2021, 14:44)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol Deutschland K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (08.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol Deutschland: SDF, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Tag für Tag sei es für die K+S-Aktie zuletzt immer weiter nach oben gegangen. Die Fahnenstange im Chart sei durchaus beträchtlich gewesen. Am heutigen Freitag passiere nun aber das, was früher oder später habe geschehen müssen: Das Papier des Kasseler Konzerns gebe deutlich nach.Für Anleger dürfte dies kaum überraschend kommen. Aus charttechnischer Sicht sei eine Korrekturbewegung im Zuge der kräftigen Kursanstiege innerhalb kurzer Zeit auch durchaus gesund. Solange die Marke von 8,44 Euro nicht gerissen werde, bleibe auch das Chartbild bullish. Rein fundamental betrachtet hätte K+S allerdings noch weiterhin Luft nach oben.K+S bleibe ein heißes Eisen. Die niedrigen Kalipreise und die hohe Verschuldung seien schwere Belastungen. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven seie aber gut. Daher könnten bereits investierte Anleger an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnabsicherung auf 7,10 Euro wieder einmal nachgezogen werden. Wer noch nicht investiert sei, sollte nicht direkt in die Fahnenstange hereinkaufen, sondern zunächst noch eine Korrektur abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2021)Börsenplätze K+S-Aktie: