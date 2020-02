Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (30.01.2020/ac/a/d)



Die K+S-Aktie habe den dramatischen Kursrutsch an den vergangenen beiden Handelstagen endlich stoppen können. Gestern habe es zudem eine Meldung gegeben, welche dem Papier des Kasseler Konzerns nachhaltigen Rückenwind bescheren könnte. So habet sich der Konkurrent Mosaic dafür entscheiden, die aktuelle stillgelegte Kalimine Colonsay weiterhin nicht zu nutzen. Das Analysehaus Bernstein Research werte diese fortgesetzte Produktionsaussetzung positiv für die gesamte Branche. Der Schritt zeige die anhaltende Disziplin der großen Kalidüngerproduzenten und sei positiv mit Blick auf die langfristige Marktstabilität, so Analyst Jonas Oxgaard. Zudem dürfte sich die aktuell schwache Nachfrage im Frühjahr im Zuge der Saatsaison in Nordamerika sowie angesichts einer Erholung der Palmölpreise in Südostasien bald erholen.Für eine nachhaltige Gegenbewegung der K+S-Aktie sei eine Erholung der Kalipreise zwingend notwendig. Insofern mache die Meldung aus Nordamerika Hoffnung darauf, dass der sehr günstig bewerteten K+S-Aktie endlich die Wende gelinge. Angesichts der aktuell immer noch fallenden Kalipreise, der hohen Verschuldung und des deutlich angeschlagenen Charts sollten Anleger aber zunächst noch eine klare Bodenbildung abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.