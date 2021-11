Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,295 EUR +0,30% (02.11.2021, 08:44)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,29 EUR +2,65% (01.11.2021)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (02.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die anhaltend hohen Kalipreise würden weiterhin für gute Stimmung bei den Anteilseignern von Produzenten wie K+S und Nutrien sorgen. Am Montag habe der kanadische Kaliriese Nutrien seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt (K+S werde die Bücher am 11. November öffnen). Und die hätten sich absolut sehen lassen können.So habe der Konzern das bereinigte EBITDA um 80 Prozent gesteigert. Der Nettogewinn je Aktie habe mit 1,38 Dollar die Markterwartungen von 1,25 Dollar übertroffen. Auch der Umsatz habe mit 6,02 Milliarden Dollar die Schätzungen der Analysten knapp schlagen können.Aufgrund des anhaltend positiven Geschäftsverlaufs blicke der Vorstand nun optimistischer in die Zukunft. Demnach sei die Gewinnprognose von 4,60 bis 5,10 Dollar je Aktie nun auf 6,90 bis 7,10 Dollar kräftig angehoben worden. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Analystenprognose habe bisher noch bei 5,16 Dollar pro Papier gelegen.Das Marktumfeld spiele K+S und Nutrien weiterhin voll in die Karten. Beide Aktien würden attraktiv bleiben. Die Papiere von Nutrien eignen sich eher für konservative Anleger. Die Anteile von K+S sind etwas riskanter, bieten dafür aber auch etwas mehr Potenzial, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Ganz wichtig: Da es bei den fast schon etwas heiß gelaufenen Kalipreisen früher oder später zu schärferen Korrekturen kommen dürfte, sollten die bereits angelaufenen Kursgewinne mit Stopps bei 10,40 Euro (K+S) beziehungsweise 47,00 Euro (Nutrien) abgesichert werden. (Analyse vom 02.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link