Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (19.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die beeindruckende Rally der K+S-Aktie habe sich auch in der vergangenen Handelswoche fortgesetzt. Angetrieben von einer weiteren Prognoseanhebung sei der MDAX-Titel auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert. Die mit Abstand größte Hilfe für die zuvor lange Zeit gebeutelte Aktie würden die hohen Kalipreise bleiben.So würden diese in dem für den Kasseler Konzern wichtigen brasilianischen Markt weiterhin auf Rekordniveau notieren. Ende der vergangenen Woche hätten dort für eine Tonne Kalidünger erneut stattliche 1.200 USD auf den Tisch gelegt werden müssen. In den USA lägen die Kalipreise indes noch etwas niedriger bei rund 800 USD. Dies seien die zweithöchsten Preise seit Beginn der Aufzeichnungen.Die Aussichten für K+S seien nach wie vor gut, auch wenn das aktuell historisch betrachtet sehr hohe Niveau der Kalipreise in den kommenden Monaten wieder sinken könnte. Die Bewertung sei immer noch günstig und das Chartbild bullish. Bereits investierte Anleger könnten mit einem auf nun 22 Euro nachgezogenen Stopp die Gewinne weiter laufen lassen. Wer neu einsteige, sollte die Absicherung hingegen deutlich höher ansetzen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2022)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:35,36 EUR +4,03% (14.04.2022, 17:35)