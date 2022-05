Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

28,70 EUR -2,45% (11.05.2022, 10:12)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

28,46 EUR -3,98% (11.05.2022, 09:58)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com (11.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der deutsche Düngemittel- und Industriesalzkonzern K+S habe heute Morgen Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Dabei habe man von höheren Durchschnittspreisen sowie positiven Währungseffekten profitiert, wodurch Kostensteigerungen habe kompensiert werden können.Demnach sei der Umsatz im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahr um 65% auf EUR 1,2 Mrd. gestiegen. Im Kundensegment Landwirtschaft sei dieser von EUR 469 Mio. auf EUR 944 Mio. und im Kundensegment Industrie+ von EUR 264 Mio. leicht auf EUR 268 Mio. gestiegen. Dabei habe man von höheren Durchschnittspreisen in beiden Kundensegmenten sowie positiven Währungseffekten profitiert, wodurch geringere Absatzmengen und gestiegene Kosten bei Energie, Logistik und Material deutlich überkompensiert worden seien.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei von EUR 126 Mio. auf EUR 524 Mio. gestiegen und habe damit über den Markterwartungen von im Schnitt EUR 497 Mio. gelegen.Die letzte Empfehlung zur Aktie von K+S lautete "Halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity