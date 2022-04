Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (14.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die K+S-Aktie versuche am Gründonnerstag eine Fortsetzung ihrer Aufwärtsbewegung. Am Handelsplatz Xetra gehe es für das Papier des Düngerherstellers, der tags zuvor seine Jahresziele angehoben habe, 0,3 Prozent nach oben auf 34,09 Euro. Damit nehme der Titel wieder Kurs auf das Vortageshoch bei 35,24 Euro, das gleichzeitig den höchsten Stand seit 2015 markiert habe.Analystin Virginie Boucher-Ferte von der Deutschen Bank habe nach Überarbeitung ihres Modells ihr Kursziel um 15 Euro auf 37 Euro erhöht und liege damit nun leicht über Xetra-Niveau. Die Bank habe mit ihrem "hold"-Rating die Rally verpasst und jetzt zumindest das Kursziel nachgezogen, habe ein Börsianer gesagt. Seit Jahresanfang seien K+S dank hoher Kali-Preise mit zuletzt zusätzlichem Auftrieb durch die Sanktionen des Westens gegen Belarus und Russland um mehr als 120 Prozent nach oben gerast.Erst am vergangenen Freitag habe die US-Bank JPMorgan die K+S-Aktie empfohlen, mit einem Kursziel von 44,50 Euro. Der Düngerhersteller sei seit geraumer Zeit Nutznießer starker Agrarmärkte sowie hoher Kalipreise infolge der Sanktionen des Westens gegen Belarus und Russland.Am Mittwoch habe K+S seine Prognosen für das laufende Jahr erhöht. Konzernchef Burkhard Lohr rechne laut einer Mitteilung vom Mittwoch für 2022 nun mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses (EBITDA) auf 2,3 bis 2,6 Mrd. Euro. Bislang hätten 1,6 bis 1,9 Mrd. Euro im Plan gestanden, nach etwas weniger als einer Milliarde Euro im vergangenen Jahr.DER AKTIONÄR bleibe für den MDAX-Titel optimistisch gestimmt. Die Aussichten seien gut - auch wenn das aktuell historisch betrachtet sehr hohe Niveau der Kalipreise in den kommenden Monaten wieder sinken könnte. Die Bewertung sei immer noch günstig und das Chartbild bullisch.Wer investiert ist, bleibt mit einem Stopp bei 20,00 Euro dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)