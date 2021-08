Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

11,545 EUR +2,08% (23.08.2021, 16:01)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

11,55 EUR +2,99% (23.08.2021, 15:48)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (23.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die K+S-Aktie könne im Handel am Montag erneut Boden gutmachen. Neben einer allgemein guten Marktstimmung helfe dem MDAX-Titel aktuell natürlich auch weiterhin das, was tausende Kilometer südwestlich geschehe. Denn in Brasilien würden die Kalipreise ihre fast schon etwas unheimliche Rekordjagd fortsetzen. So habe eine Tonne Kali dort mit 720 USD nun einen neuen Höchststand markiert. Zum Vergleich: Im Frühjahr 2020 habe der Dünger lediglich rund 220 USD gekostet, Anfang 2021 seien es auch erst 250 USD gewesen.Wie an der Börse allgemein, so gelte allerdings auch für den Kalimarkt: Phasen von exponentiellem Wachstum würden in der Regel nie wirklich lange anhalten. Früher oder später dürfte es hier auch zu - womöglich mitunter schmerzhaften - Korrekturen kommen. Dennoch beschere die beeindruckende Stärke der Kalipreise den Aktienkursen der größten Produzenten natürlich Rückenwind.Da es auch in vielen anderen Regionen mit den Kalipreisen nach oben gehe - wenn auch nicht so stark wie in Brasilien -, würden die Aussichten für Branchengrößen wie K+S oder Nutrien gut bleiben. Mutige Anleger könnten bei bei den Aktien weiterhin zugreifen. Wichtig: Stoppkurse bei 9,50 Euro (K+S) bzw. 40 Euro (Nutrien) beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Börsenplätze K+S-Aktie: