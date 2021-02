Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (17.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Für die Aktionäre von K+S komme es am Mittwoch im nachbörslichen Handel knüppeldick. Der Paukenschlag, dass die Finanzaufsicht Bafin eine Prüfung vergangener Jahres- und Zwischenberichte beauftragt habe, würden die Aktien aktuell auf der Handelsplattform Tradegate verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs um 19 Prozent auf 8,18 Euro absacken lassen.Das sei bitter: Zuletzt habe sich das Papier sich dank einer Rallye zu Jahresbeginn über die Marke von zehn Euro hochgearbeitet. Mehr als ein Zehntel dieses Kurses sei nun außerbörslich wieder weggebrochen. Unter 8,80 Euro hätten sie zuletzt Anfang Januar gestanden.Wie am Mittwoch nach Börsenschluss bekannt geworden sei, ziehe die Bafin nach der Kritik wegen der Wirecard-Pleite offenbar die Zügel an. Der Düngerkonzern rücke nun als erstes prominentes Unternehmen ins Blickfeld. Die Bafin habe die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) mit der Prüfung des Konzernabschlusses zum 31.12.2019 sowie des verkürzten Abschlusses zum 30.06.2020 beauftragt, habe das Unternehmen mitgeteilt.Der Vorstand gehe aber davon aus, die Anhaltspunkte der Bafin entkräften zu können. Konkret gehe es um den Verdacht, dass K+S einen notwendigen Wertminderungsbedarf falsch und in Teilen zu spät angesetzt habe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link