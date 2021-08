Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,00 EUR +0,33% (26.08.2021, 13:09)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

11,985 EUR -0,46% (26.08.2021, 12:58)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (26.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angetrieben von weiter steigenden Kalipreisen kämpfe sich auch die K+S-Aktie aktuell weiter nach oben. Doch trotz der beeindruckenden Rallye der vergangenen Monate sei der MDAX-Titel noch längst nicht hoch bewertet. Im Gegenteil, das KGV für das laufende Jahr belaufe sich gerade einmal auf 2! Wie könne das sein?In diesem Jahr kämen einfach zwei besonders positive Faktoren zusammen. Zum einen natürlich der Höhenflug der Kalipreise. Zum anderen sorge aber auch der Verkauf der amerikanischen Salzsparte für einen beträchtlichen Sonderertrag.So würden Analysten laut den Daten von Bloomberg damit rechnen, dass K+S im laufenden Jahr einen Nettogewinn von 4,95 Euro je Aktie erzielen werde, woraus sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau ein KGV von gerade einmal 2 ergeben würde. Rechne man jedoch den Sonderertrag aus dem Americas-Verkauf heraus, so dürfte das Konzernergebnis den Expertenschätzungen zufolge immerhin noch bei 2,37 Euro pro Anteilschein (insgesamt übrigens 449 Millionen Euro) liegen. Auch auf dieser Basis läge das KGV mit 5 immer noch sehr niedrig.Die K+S-Aktie sei mit einem 2021er-KGV von 5, einem 2022er-KGV von 10 sowie einem KBV von nur 0,7 immer noch ein echtes Schnäppchen. Die MDAX-Titel seien auch wegen der hohen Volatilität der Kalipreise weiterhin eher für Mutige geeignet. Diese können nach wie vor zugreifen (Stopp: 9,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur K+S-Aktie. (Analyse vom 26.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link