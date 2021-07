Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Auch im gestrigen Handel habe sich die K+S-Aktie deutlich verteuert. Rückenwind habe es wieder einmal vom Kalimarkt gegeben. So sei der Kalipreis weiter kräftig gestiegen und habe in Brasilien bereits wieder eine regelrecht historische Marke markiert.Bei aller Euphorie müsse man sich vor Augen halten: Früher oder später dürfte es bei den durch diverse kurzfristige Faktoren nach oben getriebenen Kalipreisen zu einer Korrektur kommen. Anleger müssten daher in diesem Markt hellwach bleiben. Die K+S-Aktie dürfte im Falle einer Korrektur natürlich auch unter Druck geraten.Rein charttechnisch betrachtet sehe es für den MDAX-Titel nach dem gestern generierten Kaufsignal aber aktuell noch gut aus. Zudem sei der Kasseler Konzern immer noch unter dem Buchwert bewertet, also eigentlich immer noch günstig. Dennoch biete es sich für Anleger nun an, zur Gewinnsicherung den Stoppkurs auf 9,50 Euro nachzuziehen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.07.2021)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:13,15 EUR +2,18% (06.07.2021, 09:29)