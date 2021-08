Börsenplätze K+S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,16 EUR +2,49% (03.08.2021, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

11,915 EUR +0,46% (03.08.2021, 12:40)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (03.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von K+S habe sich zuletzt relativ lustlos gezeigt. Auch im heutigen Handel sei bei den Anteilscheinen des Düngemittelproduzenten zunächst kaum eine Dynamik sichtbar gewesen. Dies habe sich aber schlagartig geändert. Die MDAX-Titel würden nach einer Meldung des Unternehmens deutlich anziehen und aktuell drei Prozent an Wert gewinnen.Denn steigende Düngerpreise und eine Erholung des Geschäfts mit Salzen etwa für die Chemieindustrie würden den hessischen Konzern K+S abermals optimistischer für das laufende Jahr stimmen. Unternehmenschef Burkhard Lohr rechne laut einer Mitteilung vom Dienstag 2021 nun mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 700 bis 800 Millionen Euro. Das wäre ein Plus von bis zu 80 Prozent im Vergleich zu 2020. Bisher habe der Manager im besten Fall 600 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Analysten hätten aktuell mit durchschnittlich gut 630 Millionen Euro aber bereits mehr auf dem Zettel.In der Prognose sei weiterhin ein erwarteter einmaliger Ertrag von 200 Millionen Euro aus der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks enthalten. In dem würden die Kasseler ihr Entsorgungsgeschäft mit dem der Remondis-Tochter Remex bündeln. Die EU-Kartellwächter müssten dem Deal aber noch zustimmen. Statt wie bislang im Sommer rechne K+S laut der aktuellen Mitteilung nun aber erst im Schlussquartal mit dem Vollzug der Transaktion.Die aktuelle Entwicklung der Kalipreise spiele K+S derzeit voll in die Karten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link