Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

11,00 EUR +1,38% (12.12.2019, 09:24)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com (12.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie droht unter 10 Euro zu fallen - Produktionskürzungen nagen am Gewinn - AktienanalyseNatürlich können Experten einige Wochen vor dem Weihnachtsfest keine hundertprozentigen Vorhersagen machen, sondern nur Prognosen abgeben. Wenn das Wetter allerdings so eisig bleibt wie Anfang Dezember, steigt die Wahrscheinlichkeit für "weiße Weihnachten". Für den Streusalzanbieter K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) sind das eigentlich gute Nachrichten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Jedoch herrsche beim Blick auf den Aktienkurs Eiszeit. Aktuell drohe ein Rutsch unter die 10-Euro-Marke. Das wäre der tiefste Stand seit dem Jahr 2015. In den vergangenen fünf Jahren seien Verluste von rund 53 Prozent aufgelaufen. Gegenüber dem Höchststand hätten langjährige Aktionäre sogar eine beinahe 90-prozentige Talfahrt mit ansehen müssen.K+S leide derzeit unter der schwachen Nachfrage nach Kali. Schon im September habe das Unternehmen daher angekündigt, die Kaliproduktion zu senken. Im November habe Konzernchef Burkhard Lohr dann nochmals auf die Bremse getreten. Insgesamt sollten nun rund 500.000 Tonnen weniger produziert werden als ursprünglich gedacht. Lohr rechne daher für 2019 nur noch mit einem leichten Wachstum des operativen Gewinns (EBITDA) auf rund 650 Mio. Euro. Zuvor habe er 730 Mio. bis 830 Mio. Euro angepeilt.Bevor Besserung eintrete, scheine das Management eine noch stärkere Eintrübung des Kalimarktes für möglich zu halten, würden die Analysten von JPMorgan meinen. Sogar eine Kapitalerhöhung droht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2019)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:10,815 EUR -0,92% (12.12.2019, 09:10)