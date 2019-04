Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com (16.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Für Thorsten Küfner von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ein Kauf.Die Stimmung an den Märkten bleibe weiterhin gut. Der DAX habe heute ein neues Jahreshoch erreicht und auch im Nebenwerteindex gebe es zahlreiche gut laufende Aktien. Dazu zähle auch die K+S-Aktie, die gestern ein neues Kaufsignal generiert habe und heute erneut habe zulegen können. Daher habe DER AKTIONÄR den MDAX-Titel nun auch in das Hebel-Depot aufgenommen.Rein charttechnisch betrachtet habe die K+S-Aktie nun Luft nach oben bis zunächst 19,77 Euro. Werde auch dieser Widerstand aus dem Weg geräumt, hätte der Aktienkurs gute Chancen, bis auf 22,99 Euro zu klettern.Und auch fundamental betrachtet verfüge K+S über reichlich Aufwärtspotenzial. So liege der Börsenwert trotz des jüngsten Kursanstiegs mit rund 3,5 Mrd. Euro immer noch deutlich unter dem ausgewiesenen Eigenkapital von 4,1 Mrd. Euro. Auch im Branchenvergleich Nutrien, Yara & Co seien die Anteile sehr günstig bewertet.