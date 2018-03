XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

23,42 EUR +1,52% (26.03.2018, 15:53)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

23,42 EUR +1,47% (26.03.2018, 16:01)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die mehr als 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (26.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nach einem ganz schwachen Vorjahr, in dem der Gewinn vor Zinsen und Steuern u.a. wegen schwieriger Rahmenbedingungen im Kalimarkt um rund 70% eingebrochen sei, habe K+S in 2017 die Wende geschafft. Der Konzern habe den Umsatz um 4,9% auf 3,63 Mrd. Euro erhöhen und das EBIT um 18,1% auf 270,8 Mio. Euro verbessern können. Haupttreiber sei die Ergebniserholung im Kali- und Magnesiumgeschäft (+142% auf 81,4 Mio. Euro) gewesen, aber auch im Segment Salz, der traditionell margenstarken Ertragssäule, habe der operative Gewinn um 9,5% auf 223 Mio. Euro ausgeweitet werden können.Wegen erster Beiträge des neuen Kaliwerks in Kanada habe die Wachstumsdynamik von K+S gegen Jahresende zugenommen. Im vierten Quartal hätten die Erlöse dank der Sparte Kali und Magnesium (+21,7% auf 485 Mio. Euro) um 9,6% auf 1,03 Mrd. Euro zugelegt, das EBIT sei von 27,5 auf 92,7 Mio. Euro vervielfacht worden. Auch wenn dabei saisonale Aspekte eine Rolle spielen würden (Stichwort: Auftausalzgeschäft), stelle das eine gute Basis für das Jahr 2018 mit weiter wachsenden Erlösen aus Kanada dar.Das Management habe daher einen "spürbaren" Umsatzanstieg und eine "deutliche" Verbesserung des operativen Gewinns angekündigt. Die schwammigen Aussagen dürften darauf zurückzuführen sein, dass derzeit noch Unsicherheit herrsche, ob die Preise im Kalimarkt im laufenden Jahr wieder stärker unter Druck geraten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: