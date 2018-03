ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s. (13.03.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - K+S-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) charttechnisch unter die Lupe.Seit gut zwei Jahren arbeite die K+S-Aktie an einer Bodenbildung. Die jüngste Kursentwicklung sorge dabei für mehrere Ausrufezeichen hinter dieser Einschätzung. So habe der Titel das Sprungbrett in Form der 200-Tage-Linie (akt. bei 21,64 EUR) für ein "bullish engulfing" genutzt. An dieses konstruktive Candlestickmuster habe sich gestern eine Aufwärtskurslücke (23,69 zu 23,73 EUR) angeschlossen. Mit diesem Gap habe das Papier endgültig die letzten Verlaufshochs bei 23,34/39 EUR überspringen können. Für das "i-Tüpfelchen" sorge dabei die Rückeroberung der Glättungslinie der letzten 200 Wochen (akt. bei 23,62 EUR).Bestätigt würden die positiven Weichenstellungen durch den trendfolgenden MACD, der in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretieren sei. Die Hochs von 2017 bei knapp 25 EUR würden nun das nächste Anlaufziel definieren. Bei diesem Level handle es sich dann um die große Schaltstelle: Schließlich würde ein Spurt über dieses Level die eingangs diskutierte, große Bodenbildung abschließen. Der Charme der aktuellen Ausbruchssituation liege allerdings auch darin, dass Anleger aktuell mit den alten Ausbruchsmarken bei 23,34/39 EUR eine engmaschige Absicherung heranziehen könnten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:23,84 EUR -0,58% (13.03.2018, 09:52)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:23,81 EUR -0,38% (13.03.2018, 10:06)