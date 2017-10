WKN K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (30.10.2017/ac/a/d)



Nach einem Zwischenhoch bei 23,34 Euro von Anfang Oktober gab die Aktie von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) schnell bis auf ein Tief bei 20,35 Euro nach, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem Verlust von rund 13 Prozent innerhalb von kurzer Zeit hätten sich die Notierungen jedoch oberhalb von 20,50 Euro gefestigt. Diese Unterstützung könne derzeit als maßgeblich gelten und somit zur Absicherung von Positionen genutzt werden, die auf eine Erholung der Aktie von K+S setzen würden. Das Signal für wieder steigende Notierungen könnte mit dem Überwinden von 21 Euro gegeben sein. Weitere Ziele könnten sich durch die vorherigen Hochs ergeben, die bei 23,34 Euro von Anfang Oktober, dann 24,74 Euro von Mitte Juni und schließlich 24,95 Euro von Ende Januar dieses Jahres zu finden seien. Wichtig dabei ist, dass die Notierungen die oben genannte Unterstützung nicht mehr nachhaltig unterschreiten, sondern die freundliche Marktphase zum Anstieg nutzen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de".