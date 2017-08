Kursziel

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 22,00 Accumulate equinet Knud Hinkel 23.08.2017 28,00 Buy Commerzbank Michael Schäfer 23.08.2017 26,00 Buy Société Générale Thomas Swoboda 18.08.2017 23,00 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 17.08.2017 20,60 Sell Goldman Sachs Stephen Benson 17.08.2017 5,00 Sell Citigroup Andrew Benson 16.08.2017 21,00 Underweight J.P. Morgan Martin Evans 16.08.2017 17,00 Sell Deutsche Bank Martin Dunwoodie 16.08.2017 19,00 Market-perform Bernstein Research Jeremy Redenius 16.08.2017 - Halten DZ BANK Heinz Müller 15.08.2017 22,00 Halten Nord LB Thorsten Strauß 15.08.2017 22,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 15.08.2017 18,80 Sell UBS Patrick Rafaisz 15.08.2017 19,00 Equal-weight Morgan Stanley Paul Walsh 15.08.2017 26,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 15.08.2017 20,00 Sell Baader Bank Markus Mayer 15.08.2017 24,50 Hold S&P Capital Jit Hoong Chan 09.05.2017 18,50 Underperform Merrill Lynch Stephanie Bothwell 09.05.2017 26,50 Buy Hauck & Aufhäuser Nils-Peter Gehrmann 16.03.2017 20,00 Hold HSBC Yonah Weisz 03.02.2017

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (30.08.2017/ac/a/d)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,00 Euro oder 5,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 15. August ihre Zahlen für das 2. Quartal 2017 vorgelegt. Im zweiten Quartal profitierte das Unternehmen von der Erholung am Kalimarkt und einer durchgehenden Produktion am Werk Werra. Der Umsatz wuchs um 1,4% auf 742 Mio. Euro. Das EBITDA stieg auf 102 Mio. Euro (Q2/2016: 83 Mio. Euro) und das operative Ergebnis EBIT I wurde nahezu verdoppelt (29 Mio. Euro nach 15 Mio. Euro in Q2/2016). Unter dem Strich blieb im zweiten Quartal ein Konzerngewinn von 38,3 Millionen Euro, nach 0,1 Millionen ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt insgesamt mehr erwartet.Für den weiteren Jahresverlauf bleibt das Unternehmen zuversichtlich und bestätigt die Prognose, dass das Ergebnis spürbar steigen wird. Allerdings hat sich der Düngemittel- und Salzproduzent K+S von seinem Mittelfristziel verabschiedet. "Aus heutiger Sicht ist das Ziel aus dem Jahr 2015, im Jahr 2020 ein Konzern-EBITDA von rund 1,6 Milliarden Euro erreichen zu können, nicht mehr realistisch", teilte der MDAX-Konzern mit. Neue Mittelfristziele will K+S-Chef Burkhard Lohr im Herbst vorstellen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Commerzbank. Deren Analyst, Michael Schäfer, hat den Titel nach Spekulationen in einem Börsenblatt über ein Interesse des Hedgefonds Elliott auf "buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Dünger-und Salzhersteller sei zwar deutlich unterbewertet, doch vertraue er abseits der Spekulationen bei dem MDAX-Konzern eher auf Selbsthilfemaßnahmen, schrieb Schäfer in einer Studie vom 23. August.Citigroup hat wiederum für K+S die "sell"-Bewertung nach Zahlen mit einem Kursziel von 5 Euro bestätigt. Der Kali- und Salzkonzern habe mit seinem operativen Ergebnis (EBIT) aus dem 2. Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst der US-Bank, Andrew Benson, am 16. August in einer Studie. Buchhalterische Änderungen hätten zu einer Anpassung seiner Schätzungen für den Gewinn je Aktie geführt.Was sagen aber die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Börsenplätze K+S-Aktie: