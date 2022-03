Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum - Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 08.03.2022 17,10 Neutral UBS Andrew Stott 28.02.2022 20,00 Add Baader Bank Markus Mayer 24.02.2022 18,10 Equal-weight Morgan Stanley Lisa De Neve 11.02.2022 17,30 Sell Citigroup Mubasher Chaudhry 10.02.2022 22,50 Kaufen DZ BANK Axel Herlinghaus 10.02.2022 17,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 07.02.2022 21,00 Outperform BMO Capital Markets Joel Jackson 14.01.2022 20,00 Buy Berenberg Bank Adrien Tamagno 13.01.2022 17,80 Kaufen RBI Aaron Alber 14.12.2021 16,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 02.12.2021 28,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 11.11.2021



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

22,43 EUR -3,94% (08.03.2022, 15:53)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

22,52 EUR -5,06% (08.03.2022, 15:40)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (09.03.2022/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 28,00 Euro oder 16,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG wird am 10. März ihre endgültigen Ergebnisse zum vierten Quartal 2021 vorlegen.Am 9. Februar hat das Unternehmen die vorläufigen Zahlen bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 9. Februar berichtete, traue sich K+S dank hoher Düngerpreise im neuen Jahr einen weiteren Gewinnsprung zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte 2022 auf 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro zulegen, wie die Hessen am 9. Februar in Kassel mitgeteilt hätten.Dabei sollten höhere Verkaufspreise die gestiegenen Kosten für Energie, Logistik und Material mehr als nur ausgleichen. Der Konzern betone aber auch eine mit Blick auf das zweite Halbjahr eingeschränkte Berechenbarkeit der Entwicklung. Die auf dem höchsten Niveau seit 2018 notierenden Aktien hätten ihr Plus auf die Nachrichten hin auf mehr als dreieinhalb Prozent ausgebaut.Der bereinigte freie Mittelzufluss soll sich 2022 auf 600 und 800 Millionen Euro belaufen. Das wäre ein Vielfaches der 2021 erzielten rund 100 Millionen Euro, so die dpa-AFX ergänzend.Eine der niedrigsten Kursprognosen für K+S kommt dagegen von der Deutschen Bank. Die dort zuständige Analystin Virginie Boucher-Ferte hat das Kursziel für die Aktie des Kali- und Salzherstellers von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "hold" belassen. In Reaktion auf die starken Quartalszahlen des Düngemittelkonzerns habe sie ihr Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am 7. Februar vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: