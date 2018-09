Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 26,00 Buy Société Générale Thomas Swoboda 13.09.2018 22,80 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 11.09.2018 20,00 Hold Berenberg Bank Rikin Patel 11.09.2018 18,00 Verkaufen Independent Research Bernhard Weininger 07.09.2018 25,00 Buy UBS AG Patrick Rafaisz 06.09.2018 24,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 06.09.2018 22,00 Hold Commerzbank AG Michael Schäfer 06.09.2018 20,00 Hold Baader Bank Markus Mayer 22.08.2018 22,00 Neutral equinet AG Knud Hinkel 17.08.2018 22,20 Kaufen DZ BANK Philipp Currle 15.08.2018 21,50 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 15.08.2018 19,80 Underperform Credit Suisse Chris Counihan 15.08.2018 21,00 Halten Nord LB Thorsten Strauß 14.08.2018 18,50 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 14.08.2018



Börsenplätze K+S-Aktie:



Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:

17,975 EUR -0,22% (14.09.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

18,03 EUR -0,41% (14.09.2018, 22:25)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Halbjahreszahlen zu? 26,00 Euro oder 18,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 14. August die Zahlen zum ersten Halbjahr 2018 veröffentlicht.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. August hervorgeht, haben hohe Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Kaliwerk in Kanada dem Dünger- und Salzproduzenten K+S im zweiten Quartal einen Verlust beschert. Hinzugekommen seien teilweise Produktionsprobleme. Trotz eines Umsatzwachstums um mehr als 9 Prozent auf 812 Millionen Euro habe unter dem Strich ein Verlust von gut 9 Millionen Euro gestanden. Vor einem Jahr sei es noch ein Gewinn von knapp 19 Millionen Euro gewesen.Das Minus habe hauptsächlich an hohen Abschreibungen und den Zinsen für die Finanzierung des Werkes Bethune in Kanada gelegen. Dabei handle es sich aber um vorübergehende Effekte. Der steigende Gewinnbeitrag des Werkes, das weiter hochgefahren werde, solle das nach und nach kompensieren. Zumindest umsatzseitig habe K+S schon profitiert. Der höhere Absatz aus der gestiegenen Produktion sowie höhere Preise hätten im Kaligeschäft zu einem Umsatzplus von 14 Prozent geführt.Die Hessen hätten operativ - also vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im zweiten Jahresviertel 105 Millionen Euro verdient und damit gut 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Wert habe ebenso wie die EBITDA-Jahresprognose von 660 bis 740 Millionen Euro unter den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten gelegen. Der Aktienkurs sei daraufhin eingebrochen, zumal Konkurrenten wie Nutrien oder Mosaic die Anleger zuvor mit ihren Quartalszahlen überzeugt hätten. Beide Konzerne konnten aus der Erholung der Düngermärkte mehr Kapital schlagen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der französischen Großbank Société Générale: Analyst Thomas Swoboda hat die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Swoboda gehe in einer am 13. September vorliegenden Studie davon aus, dass das Management des Kali- und Salzkonzerns einen Gang höher schalte, um die kurzfristigen Finanzziele zu erreichen.Bei Independent Research jedoch wird der K+S-Titel mit dem Votum "verkaufen" eingestuft und das Kursziel von 19,50 auf 18,00 Euro gesenkt. Im Wesentlichen seien Kostensparpläne in allen Bereichen skizziert worden, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am 7. September vorliegenden Studie. Das erhöhte Kostenbewusstsein dürfte vor allem auf die gestiegene Unsicherheit hinsichtlich der Erreichbarkeit der Ergebnisziele zurückzuführen sein. Die Aktie habe trotz zuletzt unterdurchschnittlicher Entwicklung weiterhin Rückschlagpotenzial.Die Analysten würden für 2018 wegen der steigenden Produktion in der neuen Mine in Kanada (Bethune) einen Umsatzanstieg von 3,6 auf 4,0 Milliarden Euro erwarten. Das EBITDA solle von 577 auf 689 Millionen Euro klettern. Beim Nettogewinn werde allerdings ein Rückgang von 184 auf 128 Millionen Euro (0,68 Euro je Aktie) erwartet. Ebenfalls weniger erfreulich: Die Nettoverschuldung dürfte von 2,96 auf 3,11 Milliarden Euro weiter zulegen.Für das kommende Jahr würden die Experten indes mit Erlösen von 4,3 Milliarden Euro, einem EBITDA von 917 Millionen Euro und einem Nettoergebnis von 341 Millionen Euro bzw. 81,73 Euro je Aktie rechnen. Allerdings dürfte die Nettoverschuldung trotz der positiven operativen Geschäftsentwicklung erneut zulegen - auf dann 3,3 Milliarden Euro.Sollten die Prognosen der Experten für 2019 zutreffen, würde das KGV auf nur noch 10 schrumpfen. Das KBV liege mit 0,8 ohnehin sehr niedrig. Der Chart sei schwer angeschlagen. Zudem belasten die hohen Schulden sowie die Unsicherheit über die Produktionsmöglichkeiten an den Standorten Hattorf und Wintershall, so Thorsten Küfner in einer Aktienanalyse vom 14. September.