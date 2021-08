Kursziel

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 22,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 20.08.2021 12,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 17.08.2021 8,60 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 17.08.2021 10,00 Sell Berenberg Bank Adrien Tamagno 13.08.2021 13,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 13.08.2021 13,75 Kaufen DZ BANK Axel Herlinghaus 13.08.2021 13,00 Halten NORD/LB Thorsten Strauß 13.08.2021 13,00 Hold Société Générale Thomas Swoboda 13.08.2021 11,00 Market-perform BMO Capital Markets Joel Jackson 13.08.2021 13,50 Add Baader Bank Markus Mayer 12.08.2021 12,70 Neutral UBS AG Andrew Stott 12.08.2021



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

11,95 EUR +2,58% (25.08.2021, 14:01)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

11,955 EUR +2,18% (25.08.2021, 13:46)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (25.08.2021/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 22,00 Euro oder 8,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 12. August die Zahlen zum 2. Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. August hervorgeht, sei der Umsatz im abgelaufenen 2. Quartal um knapp 13 Prozent auf 664 Millionen Euro gestiegen. Mit 112 Millionen Euro sei der operative Gewinn noch ein klein wenig besser ausgefallen, als vom Management im Juli auf Basis vorläufiger Zahlen in Aussicht gestellt. Das sei mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Neben dem Düngergeschäft laufe auch das Geschäft mit Salzen etwa für die Chemieindustrie seit längerer Zeit wieder besser, nachdem vor einem Jahr der Corona-Lockdown spürbar belastet habe. Zudem sei laut dem Unternehmen die Nachfrage nach Auftausalz aufgrund der winterlichen Witterung bis in den April hinein stark gewesen.Unter dem Strich habe K+S fast eine Milliarden Euro nach einem Minus von gut 24 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum verdient. Die deutliche Verbesserung geht zum Großteil auf den Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts zurück, das einen Veräußerungsgewinn von 742 Millionen Euro brachte, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der DZ BANK: Der dort zuständige Analyst, Axel Herlinghaus, hat das Papier nach Quartalszahlen von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 13,25 auf 13,75 Euro angehoben. Der Düngekonzern habe gute Kennziffern vorgelegt, wenngleich die Komplexität des Zahlenwerks herausfordernd sei, schrieb Herlinghaus in einer am 13. August vorliegenden Studie. Die negative Kursentwicklung in Reaktion auf den Free-Cashflow-Ausblick des Unternehmens sei aber "deutlich zu harsch", habe der Analyst sein neues Anlagevotum begründet.