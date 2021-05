Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 9,80 Neutral UBS AG Andrew Stott 20.05.2021 10,40 Halten Independent Research Sven Diermeier 18.05.2021 9,00 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 17.05.2021 9,75 Halten DZ BANK Axel Herlinghaus 14.05.2021 8,30 Sell Berenberg Bank Adrien Tamagno 12.05.2021 11,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 12.05.2021 11,00 Add Baader Bank Markus Mayer 11.05.2021 7,60 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 11.05.2021 10,00 Halten NORD/LB Thorsten Strauß 11.05.2021 - Verkaufen Raiffeisen Bank International Aaron Alber 11.05.2021



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,08 EUR +1,92% (25.05.2021, 16:12)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,09 EUR +2,29% (25.05.2021, 15:58)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (25.05.2021/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 11,00 Euro oder 7,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 11. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2021 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. Mai zu entnehmen ist, blicke der Dünger- und Salzkonzern dank eines florierenden Geschäfts mit Auftausalz und der Erholung der globalen Agrarmärkte positiver in die Zukunft. "Wir sind sehr gut in das laufende Jahr gestartet. Auch für den weiteren Jahresverlauf sind wir aus heutiger Sicht optimistisch und erhöhen daher unsere Prognose für das operative Ergebnis", habe Unternehmenschef Burkhard Lohr gesagt.Der Manager rechne 2021 nun mit einem Anstieg des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 500 bis 600 Millionen Euro. Im Ausblick enthalten sei weiterhin ein für den Sommer erwarteter einmaliger Ertrag von 200 Millionen Euro aus der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks, in dem die Kasseler ihr Entsorgungsgeschäft mit dem der Remondis-Tochter Remex bündeln würden.Bislang habe das Management für das laufende Jahr 440 bis 540 Millionen Euro operatives Ergebnis in Aussicht gestellt. Selbst ohne den Reks-Effekt traue sich K+S für 2021 nun also in jedem Fall ein Wachstum des operativen Gewinns zu nach 267 Millionen Euro im schwierigen Pandemiejahr 2020. Dabei ist beim Vorjahreswert der Beitrag des amerikanischen Salzgeschäft herausgerechnet, das der Konzern an die Industrieholding Stone Canyon verkauft hat, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von der Deutschen Bank, die die Einstufung für den Titel nach Zahlen zum ersten Quartal auf "hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen hat. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe positiv überrascht, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am 12. Mai vorliegenden Studie. Das Salzgeschäft sei stark verlaufen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: