Kurzprofil KWS SAAT SE:



Die KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 4.950 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 1.080 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 132 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.



Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mit 190 Mio. Euro und damit 17 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de. (24.10.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT AG (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) und erhöht das Kursziel von 320 auf 325 Euro.Bei annähernd gehaltenem Umsatz habe das Einbecker Unternehmen im Geschäftsjahr 2017/18 das operative Ergebnis leicht steigern können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz erhöhter F&E-Quote sei dadurch das von KWS SAAT ausgegebene Margenziel übertroffen worden. An der Börse habe das Saatzuchtunternehmen damit positiv überrascht. Auch der üblicherweise konservative und zu diesem frühen Zeitpunkt verständlicherweise noch nicht besonders konkrete Ausblick klinge vielversprechend. Längerfristig dürfte KWS SAAT von den Herausforderungen profitieren, die aus dem Klimawandel und dem bei wachsender Weltbevölkerung steigenden Nahrungsmittelbedarf und gleichzeitig begrenzten Anbauflächen resultieren würden. Kurzfristig könnte der geplante Aktiensplit dem Aktienkurs positive Impulse verleihen.Auch mit Blick auf das zunehmend unsicherer werdende konjunkturelle Umfeld stuft Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, die als defensiv zu charakterisierende KWS SAAT-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf und hebt das Kursziel von 320 auf 325 Euro an. (Analyse vom 24.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KWS SAAT-Aktie: