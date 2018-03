Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

322,50 EUR -0,54% (02.03.2018, 15:11)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE:



Die KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 4.950 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 1.080 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 132 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.



Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mit 190 Mio. Euro und damit 17 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de (02.03.2018/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen für das erste Halbjahr 2017/18 sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT AG (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF).Die Aktivitäten von KWS würden üblicherweise starken saisonalen Schwankungen unterliegen. Die Folge sei, dass der Hauptteil des Geschäfts auf den Zeitraum Januar bis März entfalle, während im vergangenen Geschäftsjahr die erste Jahreshälfte lediglich für 25% des Jahresumsatzes gestanden habe. Daher könnten die jetzt präsentierten Halbjahreszahlen nicht auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden. Somit sei nachvollziehbar, dass der Vorstand trotz schwächerer Daten für die erste Jahreshälfte den Ausblick für das gesamte laufende Geschäftsjahr im Wesentlichen bestätigt habe. Auch Strauß habe nur geringfügige Änderungen an seinen Erwartungen und an seinem Kursziel vorgenommen.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bleibt bei seiner Halteempfehlung für die KWS SAAT-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 340,00 auf EUR 335,00 gesenkt. (Analyse vom 02.03.2018)Börsenplätze KWS SAAT-Aktie:XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:323,00 EUR -1,07% (02.03.2018, 16:03)