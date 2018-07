Tradegate-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (26.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI).Trotz diverser Portfolioeffekte (schwer zu prognostizieren) habe KTM Industries ein Umsatzwachstum von 8,3% verbucht, was dank eines günstigeren Mix und höherer durchschnittlicher Verkaufspreise deutlich über der Analysten-Prognose von 5,3% liege. Ein Highlight sei Europa gewesen, wo KTM einen Marktanteil von 11,3% erreicht hab, da die Zulassungen um 36% gestiegen seien. Die Einführung des KTM 790 Duke und der Strassenmodellreihe von Husqvarna habe sich besonders positiv ausgewirkt.Die Lancierungskosten der genannten Modelle hätten die EBIT-Marge um über 200 BP geschmälert, was weitgehend den Schätzungen entsprochen habe. In H2/2018 sei indes eine deutlich höhere Marge zu erwarten, die von der Operating Leverage (höhere Volumina) und Effizienzsteigerungen profitiere.Aus der Veräußerung von Pankl habe die Gruppe einen Buchgewinn von EUR 26 Mio. verzeichnet, den der Analyst auf null geschätzt habe.Wie von der Geschäftsleitung versprochen, seien die Investitionen stabil geblieben, obwohl in H1/2018 das F&E-Zentrum in Mattighofen fertiggestellt worden sei. Während die Anlageinvestitionen um EUR 4 Mio. gesunken seien, hätten die kapitalisierten Entwicklungskosten um EUR 5 Mio. zugenommen. Der Analyst erwarte in GJ einen Investitionsrückgang von 10% J/J, auch dank der Pankl-Veräußerung.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein überzeugtes "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie. Das Kursziel laute CHF 112,00. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KTM Industries-Aktie: