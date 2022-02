Börsenplätze KPS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KPS-Aktie:

4,80 EUR -1,44% (18.02.2022, 14:50)



Xetra-Aktienkurs KPS-Aktie:

4,84 EUR -0,82% (18.02.2022, 14:43)



ISIN KPS-Aktie:

DE000A1A6V48



WKN KPS-Aktie:

A1A6V4



Ticker-Symbol KPS-Aktie:

KSC



Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (18.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die KPS-Aktie (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) unter die Lupe.Als Partner für die digitale Transformation habe KPS in den vergangenen Monaten unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelitten. Doch die Talsohle scheine durchschritten. Der IT-Spezialist wolle im laufenden Jahr wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. DER AKTIONÄR frage nach bei Vorstand Leonardo Musso."Die jüngste Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2021/2022 hat unseren Kurs der letzten beiden Jahre bestätigt. Unser Geschäftsmodell mit drei starken Standbeinen auf den inländischen und ausländischen Märkten erlaubte es uns, erfolgreich durch die Corona-Pandemie zu navigieren. Im ersten Quartal 2021/2022 belebte sich das Geschäft deutlich und resultierte in einem deutlichen Umsatzwachstum von 13,4%", so Leonardo Musso.KPS erwarte im Geschäftsjahr 2021/22 auf einen Wachstumspfad zurückzukehren und gehe davon aus, den Umsatz im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zu steigern.KPS vereine drei digitale Dimension - Digital Strategy, Digital Customer Interaction und Digital Enterprise. "Wir wollen in jeder einzelnen Dimension wachsen und unseren Kunden ganzheitliche Lösungen anbieten. Mit unserem KPS Instant Platforms-Angebot wollen wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden steigern und damit die KPS auf einem erfolgreichen Wachstumskurs halten", so Musso. (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link