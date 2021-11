Wien (www.aktiencheck.de) - Telecom Italia (ISIN: IT0003497168, WKN: 120470, Ticker-Symbol: TQI, Nasdaq OTC-Symbol: TIAOF) verkündete am Sonntag ein Übernahmeangebot von EUR 10,8 Mrd. durch den US-Private Equity Fonds KKR erhalten zu haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Das indikative Übernahmeangebot liege bei EUR 0,505 je Aktie, was einer Übernahmeprämie von 45,7% zum Freitagsschlusskurs bedeuten würde.



Der Energydrink-Hersteller Monster Beverages (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) prüfe gemäß Agenturnachrichten eine Fusion mit der Alkohol- und Getränkefirma Constellation Brands (ISIN: US21036P1084, WKN: 871918, Ticker-Symbol Deutschland: CB1A, NYSE-Ticker-Symbol: STZ). Der gemeinsam Marktwert läge bei aktuell ca. USD 92 Mrd. (22.11.2021/ac/a/m)

