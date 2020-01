Sollte das Papier erneut zur Schwäche tendieren, sehen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" dies als ideale Kaufgelegenheit. (Analyse vom 17.01.2020)



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,4 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 34.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 8,0 Milliarden EUR. (17.01.2020/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gabelstapler-Herstellers KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die Lupe.KIONs Branchenkollege Jungheinrich habe mit der Prognose für 2020 die eigenen Aktionäre stark enttäuscht. Jungheinrich-Chef Lars Brzoska erwarte vor dem Hintergrund eines in den letzten Monaten deutlich rückläufigen Marktes, einer höheren Volatilität im Auftragseingang und insbesondere mangels positiver Konjunktur- und Marktsignale ein deutlich schwächeres Jahr 2020 im Vergleich zu 2019. Er rechne für 2020 mit einem Umsatz zwischen 3,6 und 3,8 Mrd. Euro.Der Umsatz in 2019 müsste zwischen 2,85 und 4,05 Mrd. Euro landen. Für das vergangene Jahr sollte die reduzierte Prognose von 240 bis 260 Mio. Euro erreicht worden sein. Einst habe die Erwartung für 2019 jedoch bei 275 bis 295 Mio. Euro gelegen. Für das Jahr 2020 solle sich laut dem CEO das EBIT aber lediglich noch auf 150 bis 200 Mio. Euro belaufen. Das sei schlichtweg schlecht. Die Marge für 2020 werde sich bestenfalls auf bis zu 5,5% belaufen. Brzoska halte trotz der erschwerten, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen an umfangreichen Investitionen fest. Vor allem in Bereiche wie Digitalisierung, Automatisierung sowie Lithium-Ionen-Technologie wolle der CEO investieren.Jetzt warte die Börse gespannt auf eine Prognose für 2020 von KION-Chef Gordon Riske. Von den Tiefs im August 2019 bei Kursen von 41 Euro habe sich die Aktie bereits massiv erholt und handle aktuell bei Kursen von über 60 Euro. In der Spitze seien auch schon 66 Euro in den letzten Wochen bezahlt worden. Der schlechte Ausblick von Jungheinrich habe sich auch bei KION etwas bemerkbar gemacht. Analysten seien sich für 2020 bei KION noch völlig uneins. Es wäre schon eine ordentliche Leistung, wenn das Unternehmen die Vorgaben aus 2019 auch in diesem Jahr halten könne. Es sei kein Geheimnis, dass sich das Geschäft mit Staplern weiter abschwächen werde, aber das mit der Lagerautomatisierung den Wachstumstrend beibehalten werde. Die Analysten von Goldman Sachs seien insgesamt skeptisch. Dennoch sei das Kursziel von 44 auf 50 Euro angehoben worden.Die ersten neun Monate des Jahres 2019 seien für KION noch ganz ordentlich verlaufen. Riske habe aber festgestellt, dass gegenüber den Erwartungen im Konzernlagebericht 2018 sich die branchenbezogenen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtert hätten. Auch die gesamtwirtschaftlichen Indikatoren für Industrieproduktion und Verarbeitung würden gegenüber den Erwartungen zur Jahreswende 2018/2019 einen rückläufigen Trend aufzeigen. Der CEO habe auch die Auffassung der Experten bestätigt, dass sich das Umfeld für die beiden operativen Segmente weiterhin unterschiedlich darstelle.Bei Lagersystemen halte der erwartete positive Trend, getrieben von dem weiter stark wachsenden E-Commerce-Markt, an. Bei Flurförderzeugen sei nach den schwachen Absatzzahlen der ersten neun Monate derzeit nicht davon auszugehen, dass das ursprünglich erwartete Wachstum nahe am langfristigen Trend von rund 4% im Gesamtjahr erreicht werden könne, sollten sich die derzeitigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern. An diesen Aussagen für 2020 werde sich vermutlich wenig ändern.Bereits in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 habe sich KION auf einem profitablen Wachstumskurs bewegt. Sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz habe der Konzern den starken Vorjahreszeitraum übertroffen. In einem herausfordernden Marktumfeld habe KION den Auftragseingang zwischen Januar und September gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,6% auf mehr als 6,5 Mrd. Euro gesteigert. Das bereinigte EBIT habe sich im Neun-Monats-Zeitraum spürbar um 16,2% auf mehr als 624 Mio. Euro erhöht. Die Marge: 9,6%! Netto habe der Gewinn bei fast 340 Mio. Euro gelegen.KION sei mit einem geschätzten KGV von 15 für 2020 nicht sonderlich ambitioniert bewertet. Per Ende September sei der Konzern netto mit rund 2 Mrd. Euro verschuldet. Das liege im Rahmen und sei nicht zu hoch. Langfristig habe KION wegen der positiven Aussichten in der Lagerlogistik weiterhin exzellente Perspektiven. 2020 könnte für das Unternehmen nochmals herausfordernd werden. Die Experten würden aber auch nicht ausschließen, dass der CEO seine Aktionäre positiv überraschen werde und das Wachstum in der Lagerlogistik eine schwächere Nachfrage bei Staplern kompensieren könne.Es benötige natürlich etwas Mut, bereits vor einer Prognose für 2020 bei der Aktie einzusteigen. Wer lieber auf der sicheren Seite sein wolle, der warte die Prognose für dieses Jahr, die Riske zeitnah kommunizieren dürfte, ab.