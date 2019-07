Xetra-Aktienkurs KERING-Aktie:

Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (29.07.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF).Die Umsatzzahlen zum Q2/2019 (berichtet: +16% y/y auf 3,85 Mrd. Euro; organisch: +13% y/y) und die Ergebniskennzahlen zum H1/2019 (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +25% y/y) seien mehrheitlich solide ausgefallen. Überlagert worden sei dies aber durch ein unerwartet deutliches Nachlassen der Umsatzdynamik bei Gucci (organisch: +13% y/y; Q1/2019: +20% y/y; Analystenerwartung: +15% y/y; Marktkonsens: +15% y/y). Ursächlich dafür sei eine schwache Topline-Entwicklung in den USA gewesen. Margenseitig habe Gucci überzeugen und mit einer bereinigten operativen Marge von 40,6% die langfristige Unternehmenszielsetzung (>40%) bereits vorzeitig erreichen können. Einen konkreten Ausblick für 2019 habe der Konzern nicht gegeben.Lusebrink passe seine EPS-Prognosen für 2019 (berichtet: 18,54 (alt: 26,57) Euro; bereinigt: unverändert 26,57 Euro) an und behalte sie für 2020 (berichtet/bereinigt: 29,77 Euro) bei und sei weiterhin zuversichtlich, dass die Abschwächung der Topline-Entwicklung von Gucci in Q2 nur temporär gewesen sei. Außerdem zeige auch die Marke Yves Saint Laurent eine sehr dynamische Entwicklung und die Marke Bottega Veneta zeige deutliche Erholungstendenzen.Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die KERING-Aktie. Das Kursziel werde von 610,00 Euro auf 580,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 29.07.2019)Börsenplätze KERING-Aktie: