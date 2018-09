Börsenplätze KERING-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KERING-Aktie

442,30 EUR +2,53% (07.09.2018, 15:29)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie

442,10 EUR +2,79% (07.09.2018, 15:31)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (07.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) unter die Lupe.Der Konzern habe im August gute Halbjahreszahlen vorgelegt. Doch die Börse habe enttäuscht reagiert. Der französische Titel sei von 487 bis auf 430 Euro abgerutscht. Nun sollte die Korrektur beendet sein.Ein sattes Plus von 26,8 Prozent auf einen Sechs-Monats-Umsatz von 6,4 Mrd. Euro, ein auf fast 1,8 Mrd. Euro gestiegenes operatives Ergebnis und ein um 47,6 Prozent auf 2,0 Mrd. Euro gestiegenes EBITDA - die Zahlen hätten geglänzt. Das EPS habe sich von 6,55 Euro auf 18,74 Euro verbessert.Die Zahlen würden aber im Wesentlichen aus dem Veräußerungsgewinn resultieren, der nach dem Ausstieg bei Puma entstanden sei. Organisch habe das Wachstum enttäuscht. Der Konzern habe sich im Mai nach einem mehr als zehnjährigen Engagement von fast allen Puma-Anteilen getrennt. Fortan wolle man sich wieder ganz auf die Luxusmarken wie Gucci oder Yves Saint Laurent fokussieren.Wer investiert ist, sollte seine KERING-Aktien laufen lassen, aber die Stopp-Loss-Marke bei 420 Euro beachten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Selbst ein kurzfristiger Nachkauf auf dem aktuell ermäßigten Niveau könnte lohnen. (Analyse vom 07.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link