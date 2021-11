Investierte Anleger beachten unbedingt den Stopp-Kurs, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur KATEK-Aktie. (Analyse vom 26.11.2021)



Börsenplätze KATEK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KATEK-Aktie:

28,00 EUR -3,28% (26.11.2021, 12:17)



XETRA-Aktienkurs KATEK-Aktie:

28,25 EUR -1,74% (26.11.2021, 12:08)



ISIN KATEK-Aktie:

DE000A2TSQH7



WKN KATEK-Aktie:

A2TSQH



Ticker-Symbol KATEK-Aktie:

KTEK



Kurzprofil KATEK SE:



Die KATEK-Gruppe (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet. (26.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KATEK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronikunternehmens KATEK SE (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Horror-Woche der KATEK-Aktie gehe in den fünften Tag. Am Freitag sei der Kurs des Elektrospezialisten kräftig eingebrochen und habe dabei zwei wichtige Unterstützungen durchschlagen. Dass drei Viertel der Unternehmensstandorte in Corona-Hotspots stünden, in denen Lockdowns drohen würden, verunsichere die Anleger.In der Spitze hätten die Papiere am Freitagvormittag sieben Prozent an Wert verloren. Seit Anfang der Woche habe der Kurs des Elektronikspezialisten bereits mehr als zehn Prozent eingebüßt.Insbesondere die Tatsache, dass sich drei der vier KATEK-Standorte in Sachsen und im Allgäu in Corona-Hotspots befänden und Lockdowns drohen würden, sorge bei den Anlegern für Verunsicherung.Bislang sei das Unternehmen gut durch die Krise gekommen und weise trotz der weltweiten Lieferkettenengpässe ein beachtliches Wachstum aus.Für das Gesamtjahr peile das Management einen Umsatz zwischen 535 und 560 Millionen Euro an. Beim bereinigten EBITDA werde eine Steigerung auf 27 bis 33 Millionen Euro erwartet, was einem Plus zwischen 30 und 59 Prozent im Vergleich zu 2020 entsprechen würde."Der Aktionär" bleibe für KATEK weiter zuversichtlich. Das Unternehmen wachse, sei in hochinteressanten Zukunftsbranchen aktiv und habe die Lieferkettenprobleme weitgehend im Griff.