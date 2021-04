Tradegate-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

Die Juventus Football Club S.p.A. (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, Mailand, Prag, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Tradegate, Lang & Schwarz und XQTX gehandelt und ist in dem Index MIBTEL General Index gelistet. Juventus Football Club S.p.A. ist ein Unternehmen aus der Branche Sport/ Spiel aus Italien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Juventus Football-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Juventus Football-Aktie (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern sei die Einführung der Super League das Thema gewesen. Zwölf Vereine hätten sich zusammengeschlossen, um eine neue Liga zu gründen. Es gehe hier um sehr viel Geld - im ersten Anlauf um 4,5 Mrd. Euro, die an die Vereine ausgeschüttet werden sollten. Das habe den Aktionären von Juventus sehr gefallen. Die Aktie habe ein neues Mehrmonatshoch erreicht und die 200-Tage-Linie durchschnitten. Es sei durchaus vorstellbar, dass sie in den nächsten Wochen den Bereich um 1 Euro anlaufe. Nach dem Anstieg um 17% könnte sie auf das Ausbruchsniveau bei 85 Cent zurückkommen. Auf diesem Niveau könnte man eine kleine Position in der Juventus Football-Aktie aufmachen und somit auf die Gründung der Super League und Kursanstieg spekulieren, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.04.2021)