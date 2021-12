Börsenplätze Juventus Football-Aktie:



0,3692 EUR -6,25% (21.12.2021, 13:09)



0,365 EUR -4,00% (21.12.2021, 13:13)



IT0000336518



794314



JUVE



Kurzprofil Juventus Football:



Die Juventus Football Club S.p.A. (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) ist ein Unternehmen aus der Branche Sport/ Spiel aus Italien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Juventus Football-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Juventus Football-Aktie (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) unter die Lupe.Klar, Fußballaktien hätten es derzeit natürlich rund um den Kontinent alles andere als einfach. Doch der Kursrückgang bei Juventus Turin sei doch schon besonders erschreckend: So habe sich die Juventus Football-Aktie innerhalb weniger Wochen knapp halbiert. Der Grund liege nicht allein im sportlich schwachen Abschneiden. Es drohe im schlimmsten Fall sogar - mal wieder - der Zwangsabstieg.Begonnen habe der Kursturz Ende November. Die italienische Finanzpolizei habe die Büros des italienischen Rekordmeisters durchsucht. Die Behörden würden wegen falscher Mitteilungen des börsennotierten Clubs und das Ausstellen von Rechnungen für nicht-existente Transaktionen ermitteln, wie es in einer Mitteilung der Turiner Staatsanwaltschaft geheißen habe. Die Polizisten hätten laut Staatsanwaltschaft nach Unterlagen im Zusammenhang mit Bilanzen aus den Jahren 2019 bis 2021 und dem Kauf von Spielern gesucht. Der Verein habe die Vorgänge auf Nachfrage am Samstag nicht kommentieren wollen.Berichten zufolge drohe Juventus Turin sogar womöglich der Zwangsabstieg. Bereits 2006 habe der stolze Verein im Zuge von Spielmanipulationen in die zweite Liga absteigen müssen. Der Vorstand des Clubs habe sich zuletzt jedoch optimistisch gezeigt, dass die Ermittlungen keine rechtlichen Folgen haben würden. Man habe sämtliche "Gesetze und Vorschriften eingehalten".(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link