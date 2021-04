Euronext Amsterdam-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

78,33 EUR -0,37% (01.04.2021, 11:01)



ISIN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

NL0012015705



WKN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

A2ASAC



Ticker-Symbol Just Eat Takeaway.com-Aktie:

T5W





Ticker-Symbol Börse Amsterdam Just Eat Takeaway.com-Aktie:

TKWY



Kurzprofil Just Eat Takeaway.com:



Just Eat Takeaway.com (anfänglich Citymeal) (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien mit Sitz in Amsterdam. Das 1999 gegründete Unternehmen organisiert über seine Onlineportale die Bestellung und Auslieferung der von Partnergastronomien offerierten Mahlzeiten und ist unter verschiedenen Namen in zwölf europäischen Ländern sowie Israel vertreten. (01.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Just Eat Takeaway.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Essenslieferanten Just Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi sei kein Fan solcher Geschäftsmodelle wie das von Just Eat Takeaway.com. Da werde mit messerscharfen Margen kalkuliert. Es gebe immer Ärger wegen der Arbeitsbedingungen, weil da immer enormer Druck bestehe, dass man ausliefern müsse. Wie der frühere Chef von Just Eat gesagt habe, "the winner takes it all". Hinzu komme noch der Zweite und auf der Position drei würden dicke Verluste geschrieben. Dem Börsenexperten gefalle dies zwar nicht. Er finde es aber echt spannend, dass Just Eat in die USA expandieren werde. Es möge jedoch eine gewisse Zeit dauern. Momentan sieht es bei Just Eat Takeaway.com nicht toll aus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Just Eat Takeaway.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:78,30 EUR -0,28% (01.04.2021, 10:57)