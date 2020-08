Euronext Amsterdam-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

100,40 EUR +1,09% (13.08.2020, 17:15)



Kurzprofil Just Eat Takeaway.com:



Just Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien mit Sitz in Amsterdam. Das 1999 gegründete Unternehmen organisiert über seine Onlineportale die Bestellung und Auslieferung der von Partnergastronomien offerierten Mahlzeiten und ist unter verschiedenen Namen in zwölf europäischen Ländern sowie Israel vertreten. (13.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Just Eat Takeaway.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essenslieferanten Jus Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) unter die Lupe.Das aus JustEat und Takeaway.com fusionierte Unternehmen habe im ersten Halbjahr dank der weltweiten Corona-PandeKrisemie deutlich mehr Essensbestellungen als ein Jahr zuvor verzeichnet. Noch stärker hätten der Umsatz und v.a. das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zugelegt.Besonders stark überzeuge der dynamische Zuwachs an Bestellungen in den Schlüsselmärkten Großbritannien, Deutschland, Kanada, Niederlande, und Australien. Das Papier sei auf der Watchlist. Bei einem eventuellen Kursrückschlag in die Unterstützungszone bei 92,5/94,0 Euro würden sich bei der Just Eat Takeaway.com-Aktie gute Einstiegschancen ergeben, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2020)Börsenplätze Just Eat Takeaway.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:100,35 EUR +0,98% (13.08.2020, 16:56)