Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (16.12.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich: Volle Auftragsbücher - AktienanalyseDer Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) blickt angesichts gut laufender Geschäfte und voller Auftragsbücher optimistischer in die Zukunft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Umsätze sollten nun bis 2025 auf 5,5 Mrd. Euro steigen, habe das Management bei Vorlage der Q3-Zahlen mitgeteilt. Zuvor sei eine Zielgröße von 4,6 Mrd. Euro prognostiziert worden. Vom Umsatz sollten vor Steuern und Zinsen (EBIT) zwischen acht und zehn Prozent als Ergebnis hängenbleiben. Bislang sei von mehr als acht Prozent die Rede gewesen. Die erst zum Halbjahr eingeführte Kennziffer der Rentabilität (ROCE) solle zwischen 21 und 25 Prozent liegen. Die Kursgewinne in diesem Jahr - seit Januar sei es um rund 20 Prozent nach oben gegangen - seien damit fundamental gut untermauert - und Analysten zufolge sogar noch ausbaufähig.Long-Spekulationen bleiben interessant, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2021)