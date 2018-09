Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (13.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) unter die Lupe.Wie Phoenix aus der Asche erhebe sich heute das Papier des Hamburger Unternehmens aus der Versenkung. Fundamental gebees eigentlich nichts Neues. Doch der Rückzug von Leerverkäufern mache Hoffnung auf eine Trendwende aufwärts. Die Jungheinrich-Vorzugsaktie lege am Donnerstag kräftig zu.Charttechnisch könnte es nun spannend werden. Bei 31,50 Euro verlaufe ein seit Januar intakter Abwärtstrend. Könne er nachhaltig überwunden werden, treffe die Jungheinrich-Vorzugsaktie bei gut 35 Euro auf den nächsten Widerstand in Form der 200-Tage-Linie. Nachdem der MDAX-Wert im Juli bei 30 Euro ausgestoppt worden sei, habe "Der Aktionär" ihn auf seiner Watchlist. Anleger sollten mit Käufen also noch warten, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 13.09.2018)Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie: