Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

27,76 EUR +0,65% (22.10.2018, 16:41)



XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

27,68 EUR +0,36% (22.10.2018, 16:26)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (22.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Hubwagenbauers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) von "halten" auf "kaufen" hoch.Starke Q3-Wachstumsdynamik erwartet: CEO Frey habe sich Mitte Oktober in einem Presseinterview optimistisch zum Marktumfeld und der Unternehmensentwicklung in H2 geäußert. Das anstehende Q3 werde diese Sichtweise nach Erachten von Maichl eindrucksvoll unterstreichen. Jungheinrich dürfte eine starke Wachstumsdynamik (Auftragseingang +20%, Umsatz +10%) zeigen, getragen durch eine anhaltend lebhafte Nachfrage im Kernmarkt Europa und positive Produktmixeffekte. Darüber hinaus sollte der Auftragseingang von Vorzieheffekten aus einer ab dem 01.09.2018 wirksamen Preiserhöhung profitiert haben.Aufwärtspotenzial bei den Jahreszielen für den Auftragseingang und Umsatz: Das avisierte obere Ende der Jahreszielspanne im Auftragseingang von 3,75 bis 3,85 Mrd. EUR sollte bekräftigt werden. Möglicherweise werde der Konzern auch mutiger. Maichl rechne mit 3,95 Mrd. EUR, was für Q4 ein Wachstum von nur 2% impliziere. Er erwarte ebenfalls eine Bestätigung des oberen Rands der Umsatzzielspanne von 3,6 bis 3,7 Mrd. EUR. Dabei könnte auch diese mit 3,74 Mrd. EUR leicht übertroffen werden.EBIT-Wachstum sollte an Dynamik gewinnen: Das EBIT-Wachstum dürfte in Q3 mit einem Anstieg von 9% auf 65,5 Mio. EUR gegenüber H1 (+3%) an Dynamik gewonnen haben. Die Marge erwarte der Analyst mit 7,2% nur noch leicht unter dem Vorjahreswert von 7,3%. Die Jahreszielspanne von 270 bis 280 Mio. EUR sollte bestätigt werden. Der Analyst schätze unverändert 274 Mio. EUR (Konsens: 275 Mio. EUR). Seine Prognose impliziere für Q4 eine zum Vorjahr stabile Marge. Dies sei zwar im aktuell angespannten Zuliefermarkt kein Selbstläufer. Maichl erwarte aber positive Skalen- und Preiserhöhungseffekte.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Jungheinrich-Vorzugsaktie von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 22.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link