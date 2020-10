XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen und Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 40 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 18.000 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Konzernumsatz von 3,8 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im SDAX notiert. (29.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich: Der Gabelstaplerhersteller stapelt hoch - AktienanalyseDer Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) spürt seit mehreren Wochen eine sukzessive Belebung der Nachfrage und hat daher seine Prognose für das laufende Jahr nach oben geschraubt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Management rechne jetzt mit einem Konzernumsatz und Auftragseingang von 3,5 bis 3,7 Mrd. Euro. Das seien jeweils rund 100 Mio. Euro mehr als bisher veranschlagt. Zudem dürften sich die eingeleiteten Sparmaßnahmen weiter positiv im Ergebnis niederschlagen, habe der Konzern wissen lassen. Beim EBIT werde daher nun ein Niveau von 180 bis 230 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die bisherige Prognose habe bei 130 bis 180 Mio. Euro gelegen. Für die EBIT-Rendite ergebe sich damit eine neue Bandbreite von 5,1 bis 6,2 Prozent (bisher: 3,8 bis 5,0 Prozent). Das sei bei Analysten natürlich gut angekommen.Der Gabelstaplerhersteller sei im Vergleich zu anderen Industrieunternehmen bisher gut durch die Corona-Krise gekommen, habe etwa Hauck & Aufhäuser-Analyst Frederik Bitter geschrieben. Dennoch habe er den SDAX-Wert von "buy" auf "hold" abgestuft - aus Bewertungsgründen. Die Aktie habe mit der hervorragenden Kursentwicklung mit den Fundamentaldaten gleichgezogen, so der Experte. Zudem sollten Anleger die immer noch starke Abhängigkeit vom Konjunkturzyklus bedenken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie: